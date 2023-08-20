الأمم المتحدة تضم اتحاد الإعلاميين العرب لعضويتها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الأمم المتحدة عن انضمام اتحاد الإعلاميين العرب لعضويتها، ليكون للاتحاد حق المشاركة في جميع أحداث الأمم المتحدة والتصويت على أهم القضايا الدولية، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالهيئة والذي تضمن اتخاذ القرارات بشأن ضم بعض المنظمات غير الحكومية كعضو استشاري بها، وذلك بعد مباحثات دامت لأكثر من ثلاث سنوات، وبهذا الانضمام، يصبح اتحاد الإعلاميين العرب جزءًا من الجهود العالمية المبذولة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة وتعزيز قيم الإنسانية والسلام، ومن المقرر أن تكون الأمانة العامة لاتحاد الإعلاميين العرب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمت الموافقة على عضوية الاتحاد بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يأتي هذا الانضمام في سياق التفاعل المتزايد بين المؤسسات الإقليمية والدولية والتعبير عن أهمية المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام .

وأكد د. أحمد نور رئيس اتحاد الإعلاميين العرب، أن هذه الخطوة تعد إنجازا كبيرا وتعزيزا للتعاون الدولي، وأنه سيكون هناك تأثير إيجابي على الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الدولي وسبل التعاون فيما بين المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال وعي إعلامي متطور.

وأضاف: من المتوقع أن يشهد انضمام اتحاد الإعلاميين العرب للأمم المتحدة تعاونا مثمرا وبناء مع الجهات الدولية المختلفة لتعزيز دور الإعلام في تحقيق التغيير الإيجابي ونشر الوعي حول القضايا الإنسانية والدولية الهامة.

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