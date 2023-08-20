مقتل مستوطنين بإطلاق نار في نابلس بالضفة

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أكدت مصادر إسرائيلية، مقتل مستوطنين اثنين، في هجوم إطلاق نار في بلدة حوارة بنابلس، شمالي الضفة الغربية في فلسطين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس، إنه «تم تنفيذ ما يشتبه بأنه هجوم استهدف عدداً من المدنيين في منطقة بلدة حوارة».

وقتل رجل يبلغ من العمر 60 عاماً (الأب)، وآخر يبلغ من العمر 29 عاماً (الابن)، متأثران بجروح أصيبا بها، بعد إطلاق نار من سيارة مارة خلال تواجدهما في مغسلة سيارات. وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، أنها تعمل على إنعاش شخصين أطلق عليهما رصاص بالقرب من بلدة حوارة الفلسطينية، لتؤكد بعدها مقتل الاثنين.

بينما صرح الجيش، إنه يمشط المنطقة بحثاً عن المهاجمين، وأقام حواجز في محيط موقع الهجوم.

وتوفي شاب فلسطيني، متأثراً بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم «بلاطة» شرقي نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ومسؤول صحي.

وأوردت «وفا»، أن محمد أبو عصب (19 عاماً) أصيب «بجروح خطيرة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم «بلاطة» الأربعاء الماضي»، وتوفي متأثراً بإصابته.

وصرح مسؤول بمستشفى «النجاح» في نابلس، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن أبو عصب، من سكان مخيم «بلاطة»، توفي «نتيجة جروح أصيب بها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم».

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