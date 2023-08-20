67% عجز تمويل مفوضية اللاجئين في الأردن

المصدر: (عمّان - د.ب.أ)

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أوضح تقرير أوردته قناة «المملكة» الأردنية، أمس، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، حصلت على نحو 128 مليون دولار من أصل نحو 390 مليون دولار، حتى 15 أغسطس الجاري، منوهاً التقرير إلى أن المفوضية بذلك لديها عجز في تمويل متطلباتها بقرابة 261 مليون دولار (٦٧% من إجمالي المتطلبات المالية).

وهكذا، حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على ٣٣% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي تخشى فيه المفوضية من «أزمة إنسانية جديدة» بعد انخفاض التمويل الدولي.

وكانت المفوضية حذرت يوليو الماضي، من «عواقب خطيرة على اللاجئين» إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية». فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي «الزعتري» و«الأزرق»، البالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ.

ووفق القناة، «يستضيف الأردن قرابة 59 ألف لاجئ عراقي، مسجلين لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية».

وتفيد المفوضية بأن 733 ألفاً و943 لاجئاً مسجلاً لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتبعون لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك حتى يوم الأربعاء الماضي.

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