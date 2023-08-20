قصف مطار مقديشو بقذائف «الهاون»

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

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تعرض مطار «آدم عدي» الدولي في العاصمة الصومالية، مقديشو، لهجوم بقذائف «الهاون»، أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين.

ونقل موقع «الصومال الجديد» عن مصادر، لم تتم تسميتها، قولها إن قذيفة واحدة سقطت داخل المطار، بينما سقطت قذيفتان على محيط المطار.

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن «حركة الشباب» ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابي، شنت هجمات مماثلة في الماضي.

عملية أمنية

وأعلنت الشرطة الصومالية، مقتل مسلحين اثنين، وجندي، وإصابة سبعة آخرين، واعتقال مطلوب في عملية أمنية خاصة في مقديشو.

وأوردت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، نقلاً عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية، العقيد صديق آدم قوله، إن «قوات تعزيز أمن العاصمة، نجحت في اعتقال المدعو شيجوا حسن علي، والمسلحين التابعين له في عملية خاصة لتعزيز سيادة القانون».

تصفية 5 إرهابيين

إلى ذلك، نجح الجيش الوطني الصومالي في تصفية 5 من فلول ميليشيات الخوارج، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظة غلغدود. ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى «حركة الشباب».

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء علي عانود، في تصريح لـ«صونا»، مقتل 5 من ميليشيات الخوارج في عملية عسكرية للجيش بمنطقتي غريلي، وعلي يبال، في محافظة غلغدود.

وأضاف اللواء عانود إن الجيش الوطني حرر منطقة جِرجِر حيري، الواقعة بين منطقتي رون نيرغود، وعلي هيلي، في محافظتي شبيلي الوسطى، وغلغدود، من فلول العناصر الإرهابية. وأشار الناطق باسم وزارة الدفاع إلى أن الجيش يجري عمليات مكثفة في الغابات التي يتحصن فيها الإرهابيون، وهو في طريقه لتحرير مدينتي عيل بور، وجلهريري، المتبقيتين في محافظة غلغدود.

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