الأردن يضبط كمية مخدرات كبيرة قادمة من سوريا

المصدر: بترا

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نجحت السلطات الأردنية في ضبط كمية مخدرات كبيرة قادمة من سوريا.

وكشفت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن أنها نفذت، صباح اليوم، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن «قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».

وأضاف أنه «تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري».

وبيَّن المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 63 ألف حبة كبتاجون، و588 كف حشيش، مؤكداً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ونوَّه المصدر بأن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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