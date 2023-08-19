«أونروا» توقف خدماتها في عين الحلوة

المصدر: (بيروت - وكالات)

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، إيقاف خدماتها في مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يقع بالقرب من صيدا جنوبي البلاد.

جاء قرار الوكالة احتجاجاً على وجود مقاتلين مسلحين حول مدارسها، ومنشآت أخرى في المنطقة.

وقالت «أونروا» في بيان، إن هذا يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ما يهدد حيادية منشآت الـ«أونروا»، ويقوض سلامة وأمن موظفينا، ولاجئي فلسطين.

وقالت «أونروا» إنه من غير المرجح أن تكون المدارس في المخيم مستعدة لاستقبال 3200 طفل، بداية العام الدراسي الجديد.

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت يوليو الماضي، أدت إلى سقوط قتلى في المخيم ، بعدما حاول مسلحون اغتيال القيادي في حركة فتح الفلسطينية، محمود خليل، ما أجبر المئات على الفرار.

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