معارك السودان تتمدّد ومخاوف حيال مصير النازحين

المصدر: أ ف ب

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توسّع نطاق الحرب الجارية منذ أكثر من أربعة أشهر في السودان، لتصل المعارك إلى مدينتين كبريين هما الفاشر والفولة، بحسب ما أفاد شهود عيان اليوم، في تطوّر فاقم المخاوف حيال مصير مئات آلاف النازحين الذين كانوا قد فرّوا إليهما من أعمال العنف في إقليم دارفور.

ومنذ اندلعت المعارك في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهد دارفور، الإقليم الشاسع الواقع غربي البلاد، إلى جانب العاصمة الخرطوم، أعمال عنف تعدّ الأسوأ.

وليل أمس، استؤنفت المعارك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب الشهود، لتنهي هدوءاً استمرّ شهرين في المدينة المكتظة بالسكّان التي كانت ملاذاً لهم من القصف وأعمال التي شهدتها أجزاء أخرى من دارفور.

وقال مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة يال الأمريكية، ناتانيال ريموند: «إنّه أكبر تجمّع لمدنيين نزحوا في دارفور مع لجوء 600 ألف شخص إلى الفاشر»

من جهتهم، أفاد سكّان أن أعمال العنف اندلعت مجدّداً في الفاشر في وقت متأخّر من ليل أمس، وأكد أحدهم سماع أصوات معارك بالأسلحة الثقيلة شرقي المدينة.

كما أفاد شهود بأعمال قتالية في الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور.

وامتدّ النزاع بالفعل إلى ولاية شمال كردفان التي تعدّ مركزاً للتجارة والنقل بين الخرطوم وأجزاء من جنوب السودان وغربه.

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