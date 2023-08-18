انفجارات قوية تهز الخرطوم واشتباكات في أم درمان

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية، ومتتالية جنوبي شرقي الخرطوم، جراء قصف مدفعي شنّه الجيش السوداني على مواقع يتمركز فيها مقاتلو قوات الدعم السريع.

فيما سمعت أصوات إطلاق النار من أسلحة متوسطة، وخفيفة، في أحياء وسط وشرق أم درمان، بالقرب من محيط جسر شمبات، الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان.

وأفادت مصادر محلية بأن الترقب والحذر يسودان أرجاء مدينة كادوقلي في ولاية جنوب كردفان، بعد احتدام المواجهات، وإعلان الجيش السوداني صد هجمات شنتها قوات الحركة الشعبية.

أما في مدينة نيالا، بولاية جنوب دارفور، أفادت مصادر صحافية باندلاع معارك طاحنة، وتبادل القصف المدفعي بين الجيش و«الدعم السريع» بأحياء وسط المدينة. في الأثناء، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، إن الوضع في السودان يجعل تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة أمراً ضرورياً، مضيفاً إن تعدد مبادرات السلام له مردود سلبي.

وأضاف «السودان لا يزال يمر باختبار كبير، يهدد أمنه واستقراره، ما لم تتوحد كلمة وإرادة أبنائه لوضع مصلحة البلاد أولاً، بعيداً عن أي مطامع ذاتية أو سياسية».

وتابع «خريطة الطريق لحل الأزمة، تبدأ بالتوصل لوقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتحديد مواقع لتجميع «الدعم السريع»، بعيداً عن المناطق المدنية، للفصل بين القوات، والالتزام بعدم تعريض السودانيين لخطر الاقتتال، حتى تكتمل عملية وضع إجراءات خريطة طريق الترتيبات الأمنية لتلك القوات.

وأكمل عقار «طريق الانتخابات التي تقوم على أساس الدستور، واختيار الشعب السوداني لقيادته، يجب أن يكون هو الطريق الوحيد لتولي مقاعد الحكم ومسؤولية البلاد». إلى ذلك، طالبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، بوقف جميع أنواع الانتهاكات التي نتجت عن الحرب في البلاد فوراً، وإجراء تحقيق مستقل بشأنها.

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