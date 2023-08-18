القضاء على قيادي داعشي في الرقة

المصدر: (دمشق - وكالات)

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، مقتل قائد ميداني لتنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في مدينة الرقة.

وذكرت «قسد» في بيان نشر على موقعها الرسمي، «ضمن إطار عملياتها المستمرة ضد فلول خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتنا، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي، وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عملية أمنية محكمة، وخاصة، في مركز مدينة الرقة، استهدفت أحد زعماء تنظيم «داعش» الإرهابي يدعى إبراهيم العلي الملقب بـ«أبي مجاهد»، وهو المسؤول العام في المنطقة الشرقية».

وأضاف البيان «تم تنفيذ العملية بعد مراقبة دقيقة، ومستمرة لتحركات الزعيم الإرهابي، حيث تمكنت وحداتنا، وبدعم، ومراقبة جوية من قوات التحالف الدولي، من اقتحام المبنى الذي كان يتحصن فيه الزعيم الإرهابي، فبدأ بإطلاق النار على عناصر وحداتنا، اضطرت وحداتنا للتعامل معه بالمثل، ما أدى إلى مقتله». كما أكدت «قسد» أنه تمت مصادرة كمية من الأسلحة، والذخائر، والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة القائد الداعشي.

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