سفير بنغلاديش يشيد بدور الإمارات للإفراج عن مختطف باليمن

المصدر: أبوظبي - وام، نيويورك - البيان

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أشاد محمد أبو جعفر، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، بدور الإمارات للإفراج عن الموظف البنغالي لدى الأمم المتحدة في اليمن، الذي كان مختطفاً هناك. وقال إنه كان فاقداً للأمل كلياً، غير أن مساعدة الإمارات أعادته إلى حياته الطبيعية.

فيما جددت الدولة دعم الجهود الأممية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في اليمن.

وتفصيلاً، قال أبو جعفر في تصريحات لـ«وكالة أنباء الإمارات»، إن آكام سوفيول أنام، أحد العاملين بقسم الأمن لدى الأمم المتحدة في عدن، اختطف في فبراير 2022، مع عدد من زملائه، كان مريضاً وبحاجة لعلاج، وكان من الصعوبة حصوله على دعم طبي. وخلال محنته ظن أنه لن يرى عائلته مجدداً.

وأضاف «نشعر بالامتنان بعد الإفراج عنه، وانضمامه لعائلته، بفضل مساعدة الإمارات». ونوّه إلى أن المواطن البنغالي الذي تم الإفراج عنه قبل أيام، يتمتع بصحة جيدة، ووصل إلى منزله يوم 9 أغسطس الجاري، والتقى رئيسة وزراء بنغلاديش بصحبة عائلته، وتحدث عن تجربة اختطافه. وتطرق أبو جعفر إلى فصول المعاناة والألم النفسي والصدمة التي تعرض لها المختطف طوال 18 شهراً، وحث المجتمع الدولي على تعزيز التعاون لمواجهة تلك الحوادث وضمان عدم تكرارها.

مكانة متميزة

وأكد سفير بنغلاديش، المكانة الدولية المتميزة التي تتبوأها الإمارات، ونوه بجهودها في إحلال السلام في عدد كبير من المناطق حول العالم. وشدد على عرى الصداقة التي تجمع بلاده مع الإمارات.

حل شامل

في غضون ذلك، أكدت دولة الإمارات أن التوصل إلى حل شامل ودائم في اليمن، لن يكون ممكناً، إلا من خلال حوار وطني يجمع بين كافة الأطياف اليمنية. وجددت الدولة الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة ولمبعوثها الخاص في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في اليمن، ألقته، أمس، أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم، القائم بالأعمال بالإنابة، ونشره موقع البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني.

سلط البيان الضوء على التطورات الإيجابية في ملف اليمن، الأسبوع الماضي، مثل: إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الخمسة الذين اختطفوا في أبين فبراير 2022، واستكمال الأمم المتحدة، وتحالف دعم الشرعية، عملية تفريغ خزان الناقلة «صافر».

الهجمات الحوثية

وأظهر البيان قلق الدولة البالغ إزاء استمرار الهجمات الحوثية على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات اليمنية.

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