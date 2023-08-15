مقتل فلسطينييْن برصاص الجيش الإسرائيلي في أريحا

المصدر: أ.ف.ب

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قتل فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملية عسكرية نفذتها في أريحا بالضفة الغربية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، مقتل الطفل قصي عمر سليمان الولجي (16 عاماً)، والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاماً) بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقه عليهما جنود إسرائيليون في أريحا فجر اليوم.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه نفذ عملية استباقية ووقائية. وأضاف: «أثناء نشاط في مخيم عقبة جبر، أطلق مشتبه بهم النار في اتجاه شرطة حرس الحدود الإسرائيلية التي ردت بالنيران الحية»، مشيرا إلى أنه تم تحديد إصابات. وهي أول عملية ينفذها الجيش الإسرائيلي في المخيم وتوقع قتلى منذ مايو. ويقع المخيم جنوب غرب مدينة أريحا التاريخية القديمة قرب البحر الميت.

وشهدت الأشهر الأخيرة، تصعيداً في أعمال عنف الدامية بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني، شن خلالها الجيش الإسرائيلي عمليات في الضفة الغربية، كما نفذ فلسطينيون هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

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