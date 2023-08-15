البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه

المصدر: الخرطوم ـ طارق عثمان

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أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أمس، أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيانها وهويتها ومصير شعبها.

وقال البرهان، في كلمة بمناسبة عيد الجيش الـ69 نشرتها القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، إن «بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبنا».

ووجه البرهان الشكر إلى دول الجوار وأصدقاء السودان الذين يسعون لإعادة الأمن والاستقرار إلى بلاده. وأكد أن «القوات المسلحة ستظل كعهدها على مدى تاريخها، الذي يقترب من المئة عام، قوات محترفة تقف مع خيارات شعبنا العظيم وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات».

وتعهد البرهان بـ«دولة الحرية والسلام والعدالة بعد توافق يتم فيه تفادي كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل الماضي لنصل إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى شعبنا تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق».

في الأثناء، قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل في تصريحات لـ«البيان» إن اجتماع أديس أبابا الذي عقد أمس ناقش تطورات الأوضاع بالبلاد في ظل استمرار المعارك، بمشاركة كل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وأكد فيصل أن الاجتماع تناول تكوين الجبهة المدنية العريضة لمناهضة الحرب والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير استبقت الاجتماع بزيارات قامت بها لعدة دول إقليمية.

ولفت إلى أنهم يعملون عبر مسارين، يتمثل الأول في السعي الحثيث لإنجاح منبر جدة التفاوضي باعتباره المنبر الذي وافق عليه الطرفان، وتم من خلاله التوصل إلى عدة التزامات بما فيها الهدن وإن لم يكن يتم الالتزام بها من قبل الأطراف، فيما المسار الثاني في ابتدار الخط السياسي المدني عبر تكوين الجبهة المدنية العريضة التي تقوم بدورها بوضع الإطار للحل السياسي للأزمة السودانية والعودة للمسار السلمي.

وأضاف: نعمل كذلك على تكثيف الجهود من أجل خلق تنسيق فيما بين مبادرات الاتحاد الأفريقي ومنظمة الايغاد ودول الجوار السوداني مع منبر جدة. وكشف فيصل عن استمرار التواصل فيما بين قوى الحرية والتغيير وطرفي النزاع المسلح الجيش وقوات الدعم السريع، من أجل حثهم على الحلول السلمية والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم يمهد الطريق لاتفاق سياسي يعالج جذور الأزمة في البلاد.

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