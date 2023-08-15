السوداني: العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

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صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، أمس، بأن بلاده ليست بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، كاشفاً عن إجراء حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي.

وقال السوداني، خلال اجتماعه مع قادة الصنوف والآمرين من القوات المسلحة: «صار العراقيون، بعد معارك التحرير، أكثر وحدة من أي وقت مضى، بعدما كان العنف الطائفي والانقسام سائداً بعد سنوات التغيير».

وأضاف إن «جميع العراقيين قاتلوا في خندق واحد من جميع القوميات والأديان والمذاهب والمكونات»، داعياً إلى «مراجعة كل الخطط والاستعدادات والبقاء في هذا المستوى من الاستعداد المطلوب لأي حركة قد يلجأ لها التنظيم الإرهابي، الذي يحاول أن يعيد الحياة لصفوفه».

ولفت السوداني إلى أنه اليوم أمام استحقاق معركة الاستقرار والتنمية والازدهار، وهي ليست بالمهمة السهلة. وطالب بالحفاظ على عمل المؤسسة الأمنية وعلى مسارها المهني وفق القانون والدستور، وهو التزام من كل القوى السياسية، وضمن الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه هذه الحكومة، وصوّت عليه البرلمان.

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