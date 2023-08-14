أدنى معدل للمهاجرين الأفارقة إلى اليمن

المصدر: ( عدن - محمد أحمد)

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سجل وصول المهاجرين الأفارقة الى اليمن أدنى معدلاته منذ بداية العام الجاري في يوليو الماضي بوصول نحو عشرة آلاف مهاجر فقط بعد أن كان العدد وصل الى أكثر من 25 ألفاً. وحسب منظمة الهجرة الدولية فإن آلية تتبع الهجرة والنزوح سجلت وصول 9.5 آلاف مهاجر أفريقي جديد إلى اليمن في شهر يوليو الماضي، وهو أدنى معدل منذ مطلع العام بانخفاض قدره 12% عن الشهر السابق والذي سجل وصول 10.800، فيما كان هذا العدد خلال الأشهر السابقة قد تجاوز 25 ألفاً للمرة الأولى منذ جائحة كورونا.

ووفق بيانات الهجرة الدولية فإن 82% من المهاجرين في يوليو الماضي وصلوا اليمن عبر محافظة لحج، فيما وصل البقية عبر محافظة شبوة، في حين اختار 547 مهاجراً العودة إلى بلدانهم عبر القوارب، بسبب تدهور الوضع الإنساني في اليمن وصعوبة مواصلة رحلتهم إلى دول أخرى.

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