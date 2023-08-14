ألغام «الإرهابيين» مصيدة قاتلة للرعاة والمزارعين بجبال تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

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عندما أفاق عدنان المعموري من غيبوبته فوق سريره بالمستشفى العسكري، كان أول هاجس يدور بخلده هو كيف سيعود إلى مقاعد الدراسة بيد مبتورة؟.

قبل أشهر كان هدف عدنان (17 عاماً) هو تخطي مرحلة الثانوية العامة بتفوق، وقد بدأ خلال العطلة الصيفية بجمع أعشاب الإكليل في جبل سبيطلة المحاذي لقريته لبيعها وجمع تكاليف مستلزماته المدرسية، قبل أن يفجر لغم أرضي أحلامه.

هذا أحدث انفجار للغم أرضي تقليدي الصنع بوجه المدنيين الرعاة، من بين أعداد غير محددة من الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية في الغابات وأراضي الرعي بمرتفعات وجبال القصرين غرب تونس.

تقرير إحصائي

يشير تقرير إحصائي صدر في 2021 عن «مرصد الألغام الأرضية» بدعم من الأمم المتحدة، إلى أن المدنيين لا يزالون يمثلون الضحايا الرئيسيين للأسلحة، حيث يمثلون ثمانية من كل 10 ضحايا، ويشكل الأطفال ما لا يقل عن نصف القتلى أو المشوهين.

خديجة الرحيمي فقدت ساقها بفعل لغم تقليدي في جبل السلوم بضواحي القصرين عام 2018 أثناء جمعها للحطب.

ومن حسن الحظ أن ابنتها الصغرى التي كانت برفقتها لم تصب بأذى في التفجير لكن ابنة عمها أصيبت في الحادث بأضرار في عينها.

مثل عائلة الرحيمي، اضطر السكان العزل في القرى المتاخمة للجبال، إلى التعايش على مدى سنوات مع خطر المسلحين المتربصين بهم في المرتفعات والتي تحولت إلى مصيدة قاتلة للمدنيين الرعاة أو الجنود.

وعلى الرغم من تصفية أغلب المسلحين في تلك المناطق وانحسار أنشطتهم وهجماتهم، فإنه لا يعرف أعداد الألغام التي تركوها من خلفهم لتعطيل عمليات تعقبهم.

يقول «مرصد الألغام الأرضية»: إن هناك ما لا يقل عن 60 دولة، بما في ذلك تونس، ملوثة بألغام الإرهابيين المضادة للأفراد.وقالت روث بوتوملي، المحررة المساهمة في المنظمة «العديد من الدول الأطراف لن تحقق الهدف الطموح المتمثل في إزالة الألغام مع حلول نهاية عام 2025».

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