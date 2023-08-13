قرقاش: وقف إطلاق النار في السودان أولوية الإمارات

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن وقف إطلاق النار في السودان هو أولوية الإمارات، مشدداً على أن الدولة ليست طرفاً في النزاع المشتعل.

وقال معاليه، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان».

وأضاف: «أولوياتنا سياسية وإنسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار، والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة».

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