«داعش» يصعّد ضد الجيش السوري

المصدر: (الحسكة - عبدالله رجا)

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عادت الهجمات الإرهابية، مرة أخرى في سوريا، تستهدف الجيش العربي السوري، في أسوأ هجمات منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في معركة «الباغوز»، مايو 2018. وأعلنت الحكومة السورية مقتل وجرح عدد من الجنود في هجوم نفذته «مجموعات إرهابية»، استهدف حافلة عسكرية في البادية، على طريق المحطة الثانية جنوبي شرق دير الزور.

ولم تعلن وزارة الدفاع السورية، أعداد القتلى والجرحى، في حين أوردت وكالة «نوفوستي»، الروسية، مقتل 20 جندياً سورياً، وإصابة 10 آخرين. وتبنى «داعش» المسؤولية عن هجوم الخميس. وقال في بيان، إن مقاتليه نصبوا كميناً لحافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود، مستخدمين قذائف صاروخية.

وتعكس هجمات التنظيم الإرهابي، في الآونة الأخيرة، ارتفاع وتيرة هجماته شرقي البلاد، إذ استهدف الأسبوع الماضي، مقرات للجيش السوري، موقعاً قتلى وجرحى. وارتفعت وتيرة استهدافات خلايا التنظيم، قوات الجيش السوري شرقي البلاد، إلى جانب عمليات أخرى نفذتها في منطقة السيدة زينب بالعاصمة دمشق، بما ينبّه عودة الخطر إلى مختلف المناطق السورية.

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