الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً بالرصاص في طولكرم

المصدر: (طولكرم - أ.ف.ب)

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قتل فلسطيني أمس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة شمالي الضفة الغربية ، بحسب ما أعلنت عائلته التي تجمعت لتشييع جنازته في مخيم طولكرم للاجئين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن محمود جهاد جراد (23 عاماً) قتل فجراً برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم.

وأكد قريبه، إياد عبدالرحيم جراد، أنه قتل بعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى المخيم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن «مشتبهاً بهم أغلقوا الطرق، وأطلقوا النار على الجنود، الذين ردوا بالذخيرة الحية» في المداهمة. وأوضح الجيش أنه تم استخدام عبوات ناسفة وحجارة وألعاب نارية ضد قواته.

يأتي ذلك في سياق مواجهات متكرّرة منذ أشهر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لاسيما في مدينتي نابلس، وجنين.

إلى ذلك، أسفرت المواجهات منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل ما لا يقل عن 214 فلسطينياً و28 إسرائيلياً، وأوكرانية، وإيطالي، بحسب إحصاء أجرته «فرانس برس»، استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

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