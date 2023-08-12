اقتتال عنيف في الخرطوم وشمالي كردفان

المصدر: الخرطوم ـ طارق عثمان

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أفاد الجيش السوداني، أمس، بأن قوات المهام الخاصة، بالفرقة الخامسة «مشاة هجانة»، صفّت 26 عنصراً تابعاً لقوات الدعم السريع، بعد مهاجمتها بمنطقة فرج الله، الواقعة بين مدينتي بارا والأبيض شمالي كردفان، ونشر الجيش عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه دمر مركبتين قتاليتين، وأوقع عدداً كبيراً من الجرحى، دونما خسائر في صفوفه.

وعلى الأرض، تواصلت الاشتباكات في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، حيث قصف الطيران الحربي، التابع للجيش، مواقع لتمركز «الدعم السريع» في حي الرياض، وشمال مدينة الخرطوم بحري.

ردت عليه المضادات الأرضية، التابعة لـ«الدعم السريع»، بينما دارت اقتتالات عنيفة بالمدفعية الثقيلة في محيط القيادة العامة للجيش.

وقال شهود من منطقة بري شرقي الخرطوم لـ«البيان»، إن الطيران الحربي نفذ غارات على ثلاثة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في حي بري، وغاردن سيتي.

عمليات تمشيط

من جهة أخرى، نفذت قوات العمل الخاص، التابعة للجيش، عمليات تمشيط واسعة للأحياء المحيطة بسلاح المدرعات، شملت: مناطق جبرة، والشجرة، وحي النزهة، باعتبار أن سلاح المدرعات واحد من الأسلحة التي ظلت قوات الدعم السريع تستهدفها منذ بداية الصراع أبريل الماضي.

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع انضمام مجموعة من الجيش، تتكون من 50 ضابط صف وجنود، تابعة للفرقة السادسة في شمالي دارفور، إلى صفوفها.

قرار

إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً بتولي النائب العام المكلف ،خليفة أحمد خليفة رئاسة اللجنة المعنية بــ«جرائم الحرب وممارسات قوات الدعم السريع»، ووجه القرار، رئيس وأعضاء اللجنة والأمانة العامة لمجلس السيادة، ووزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي، والخارجية، والجهات ذات الصلة، وضع القرار موضع التنفيذ.

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