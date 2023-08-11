الرئيس الفلسطيني يقيل 12 محافظاً في الضفة وغزة

المصدر: (رام الله - وكالات)

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أقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، 12 محافظاً في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية (غزة)، والشمالية (الضفة الغربية) إلى التقاعد.

ووفق الوكالة، أحال عباس للتقاعد في المحافظات الجنوبية: محافظي شمال غزة، وغزة، وخان يونس، ورفح. كما أحال في المحافظات الشمالية، محافظي جنين، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، وأريحا والأغوار، للتقاعد. وأصدر عباس، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل لجنة رئاسية، تضم شخصيات قيادية، لاختيار مرشحين لشغل المحافظات الشاغرة، وتنسيبها له لإصدار قرار بشأنها.

إلى ذلك، قتل ناشط فلسطيني، باشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي لدى مداهمته نابلس، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شاباً (27 عاماً)، قضى بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر، أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في بلدة زواتا غربي نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية داهمت بلدة زواتا، وأقامت كميناً للقتيل، حيث استدرجته واغتالته، كونه مطلوباً منذ عامين وتعرض لعدة محاولات قتل. وقتل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية 2023، غالبيتهم في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي.

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