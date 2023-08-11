مقتل قائد قوات الحزام الأمني في أبين

المصدر: صنعاء - وكالات

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قتل، أمس، قائد أمني يمني مع عدد من مرافقيه، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن «قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، عبداللطيف السيد، قتل مع عدد من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في مديرية مودية بالمحافظة».

وأضاف أن «أصابع الاتهام تشير إلى وقوف تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وراء زرع العبوة الناسفة التي استهدفت قائد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».

وأكد المصدر الأمني أن السيد الذي قاد عمليات أمنية كبيرة ضد تطرف «القاعدة» جنوبي اليمن، نجا من عدة «محاولات قتل معظمها بعمليات انتحارية دبرها عناصر «القاعدة».

في سياق متصل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أمس، تحرير مسؤول أممي من قبضة تنظيم «القاعدة»الإرهابي، بعد اختطافه لمدة سنة ونصف.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الجنوبية، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن «قواتنا أنجزت في حملتها الأمنية بمحافظة أبين نجاحات كبيرة، بكفاءة واحترافية».

وأفاد البيان بأنه «كان من بين الإنجازات الأمنية، تحرير مسؤول قسم السلامة والأمان لدى مكتب الأمم المتحدة، آكام سوفيول، الذي اختطف وزملاؤه من قبل تنظيم «القاعدة» الإرهابي في فبراير 2022 بمحافظة أبين»، دون ذكر مزيد من المعلومات.

إلى ذلك، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة «أنصار الله» الحوثية، بتعقيد مسار التفاوض بين الجانبين، بشأن ملف الأسرى والمحتجزين.

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