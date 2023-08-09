العاهل الأردني يحض على «تكاتف الجهود» لإحياء عملية السلام

المصدر: (عمّان، نابلس - أ.ف.ب)

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حض العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، على توفير الحماية للفلسطينيين، وتكاتف الجهود لإحياء مفاوضات سلام «جادة وفاعلة» مع إسرائيل، بحسب بيان للديوان الملكي.

وأكد الملك أهمية توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وحذر من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي، وتداعياته على أمن واستقرارالمنطقة، مؤكداً ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية.

إلى ذلك، هدم الجيش الإسرائيلي فجراً، منزل الفلسطيني، عبدالفتاح خروشة، في نابلس، لقتله الأخوين هليل وايغال يانيف في قرية حوارة، فبراير الماضي. وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الجنود دخلوا ليلاً، وخرجوا فجراً، بعدما فجروا المنزل.

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