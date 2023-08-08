4 قتلى عسكريين في غارات إسرائيلية بمحيط دمشق

المصدر: دمشق - وكالات

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سقط ثمانية من الجيش السوري بين قتيل وجريح إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله، إن أربعة جنود قتلوا وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق في وقت مبكر من أمس.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن الهجوم تسبب في «بعض الخسائر المادية»، ونقلت عن المصدر العسكري قوله «حوالي الساعة 2:20 من فجر (الاثنين) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق». وأضاف المصدر في تصريحات للوكالة «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

وكان مراسلو «فرانس برس» أفادوا عن دوي انفجارات ضخمة سمعت في أرجاء العاصمة دمشق.

رفض

ورفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على الغارة، واكتفى بالقول: «نحن لا نعلق على تقارير الصحافة الأجنبية».

وعادة ما تطالب دمشق، بعد الضربات الإسرائيلية المتكررة، من الأمم المتّحدة بالتحرك لمنع إسرائيل من تكرار هجماتها.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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