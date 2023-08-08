اليمن يحذر من مجاعة محتملة وسط النازحين في مأرب

المصدر: (عدن - محمد أحمد)

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طالبت السلطات المحلية في محافظة مأرب المنظمات الإغاثية التدخل العاجل لدعم قطاع الغذاء، باعتباره يمثل أولوية لإنقاذ حياة النازحين داخلياً وتفادي حدوث مجاعة محتملة في المحافظة التي تأوي نحو مليوني نازح داخلياً بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

وذكر بيان وزعته المحافظة أن الوكيل عبدربه مفتاح، التقى ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة «أكتد» الفرنسية وناقش تدخلات المنظمتين وخططهما القادمة في المحافظة، وأنه أشار إلى الحاجة الملحة لتقديم المزيد من التدخلات العاجلة لدعم كل القطاعات الحيوية وتعزيز مشاريع التمكين الاقتصادي والتعافي المجتمعي في المحافظة.

وشدد مفتاح خلال اللقاء على ضرورة تركيز التدخلات على دعم قطاع الغذاء باعتباره يمثل أولوية لإنقاذ حياة النازحين وتفادي حدوث مجاعة محتملة»، وكذلك دعم مشاريع القطاع الزراعي والمزارعين في المحافظة «باعتبار أن مأرب تمثل إحدى سلات إنتاج الغذاء في اليمن. المسؤول اليمني استعرض مستجدات الوضع الإنساني الحرج للنازحين والمجتمع المضيف لهم في المحافظة وأولويات واحتياجات المرحلة الراهنة في ظل اتساع الفجوة بين تزايد الاحتياجات وضعف مستوى التدخلات الغذائية خلال الفترة الماضية.

وأكد أهمية التوسع في التدخلات القادمة وتمويل المزيد من المشاريع التنموية والمستدامة في المحافظة وتنفيذها وفقاً للاحتياج. وقال إن جهود المنظمتين ومشاريعهما السابقة في المحافظة أسهمت في تغطية جزء من الفجوة القائمة وخففت من معاناة المئات من الأسر النازحة في المحافظة. وتناول وكيل محافظة مأرب الوضع الاقتصادي الصعب والمعيشي المتدهور للنازحين والمجتمع المضيف لهم.

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