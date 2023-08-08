قتلى ومفقودون في غرق قاربي مهاجرين قبالة تونس والصحراء المغربية

المصدر: تونس - رويترز، الرباط - أ.ف.ب

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قالت السلطات التونسية، أمس، إن الأمواج جرفت إلى الشاطئ سبع جثث جديدة يعتقد أنها لمهاجرين لقوا حتفهم جراء غرق قارب قبالة الساحل ليرتفع عدد القتلى المؤكدين إلى 11 فيما لا يزال 44 في عداد المفقودين وجرى إنقاذ اثنين فقط.

وقال مسؤول قضائي، أول من أمس، إن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، الذي غرق قبالة جزيرة قرقنة التونسية بالقرب من ميناء صفاقس، ينحدرون من دول أفريقية جنوب الصحراء.

وانتشل حرس السواحل التونسي 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل البلاد في الفترة من الأول من يناير إلى 20 يوليو هذا العام، وهو رقم غير مسبوق.

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في الأثناء، انتشلت البحرية المغربية جثث خمسة مهاجرين جميعهم من السنغال وأنقذت 189 آخرين بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه السبت الماضي قبالة ساحل الكركرات في الصحراء المغربية، وفق ما أفاد مصدر عسكري أمس.

وقال المصدر لوكالة الأنباء المغربية، إن جثث المهاجرين الخمسة إضافة إلى 11 مهاجراً «في حالة صحية حرجة نقلوا إلى ميناء الداخلة» في الصحراء المغربية.

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وأضاف المصدر أن مركب المهاجرين انطلق «من بلد يقع جنوب المملكة»، محاولاً الوصول إلى جزر الكناري في إسبانيا، قبل أن «يواجه وضعية صعبة» قبالة الكركرات.

وأوضح أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، وبينهم امرأة، نقلوا الأحد إلى ميناء الداخلة «وتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل».

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