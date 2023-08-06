مصر تواصل أعمال انتشال القاطرة الغارقة بقناة السويس

المصدر: د ب أ

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم "الأحد"، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة. جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.

وقال ربيع، في بيان نشرته الهيئة عبر حسابها على موقع "أكس" ، إن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة تشهد ، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 6ر2 مليون طن، فيما تعبر مساء 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 7ر2 مليون طن.

وأوضح أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق 24 مترا من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقت كاف حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

ووفق البيان ، يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 960.9 مترا، وعرضها 26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس أفاد ، "السبت" ، بأن حادث تصادم الناقلة "تشيناغاس ليغيند" والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة أسفر عن وفاة شخص وإنقاذ ستة من العاملين في القاطرة.

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