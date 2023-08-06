غرق قاطرة في قناة السويس اصطدمت بناقلة

المصدر: (القاهرة - رويترز)

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أفادت هيئة قناة السويس المصرية، أمس، بأن قاطرة غرقت في القناة بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم «هونغ كونغ» في الممر المائي. ولم توضح الهيئة ما إذا كان الحادث قد أدى إلى أي تعطيل للملاحة في القناة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان إن 7 أفراد كانوا على متن القاطرة «فهد»، مضيفاً أن «أعمال الإنقاذ البحري جارية.. تم الدفع بفريق الإنقاذ البحري.. والرافعة «إنقاذ»، لإجراء أعمال انتشال القاطرة».

وتابع ربيع أن التصادم وقع بينما كانت الناقلة «تشاينا غاس ليجند» في منطقة البلاح، متجهة جنوباً في رحلتها من سنغافورة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح «تنتظر السفينة حالياً في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث».

وأكمل في البيان «يبلغ طول الناقلة 230 متراً وعرضها 36 متراً وحمولتها الكلية 52 ألف طن».

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