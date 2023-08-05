ملك البحرين والرئيس المصري يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال لقائهما في مدينة العلمين المصرية، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن رؤى الجانبين تطابقتا بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز