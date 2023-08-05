تحقيق عاجل بحريق مبنى وزارة الأوقاف في مصر

المصدر: البيان

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وجَّهت هيئة النيابة الإدارية في مصر بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف.

وكلَّف المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وأكد الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، مساعد وزير الأوقاف للشؤون الإدارية، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى وزارة الأوقاف القديم بالقاهرة الذي اندلع اليوم.

وذكر أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماماً، مشيراً إلى أنه جارٍ حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية.

يُذكر أن النيران اشتعلت في مبنى وزارة الأوقاف التاريخي بوسط القاهرة اليوم، بعد أيام فقط من انتقال العاملين بالوزارة إلى مبنى بالعاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة، ولم يتضح سبب الحريق.

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