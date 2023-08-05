القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين في الضفة

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شابين فلسطينيين، وإصابة عشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ومستوطنين في الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن محمود أبو سعن، أصيب برصاصة في رأسه بطولكرم. وأضافت إن شاباً (19 عاماً)، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية برقة جنوبي شرق رام الله.

وأوردت «وفا»، أن طفلاً (4 أعوام)، أصيب جراء دهسه من قبل مستوطن في منطقة تل الرميدة في الخليل. بينما أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، مؤيد شعبان، برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر «اعتداء» قوات إسرائيلية عليه في بلدة ديراستيا. كما أصيب فلسطيني وزوجته، برضوض وكسور، إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهما بالضرب في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، أن «شعور الجناة في الجيش الإسرائيلي بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب تلك الجرائم المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني».

إلى ذلك، أشارت الأمم المتحدة، إلى الارتفاع الكبير لهجمات المستوطنين بالضفة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل 600 حادثة منذ بداية العام الجاري. وسجلت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، 591 حادثة في الأشهر الستة الأولى من 2023.

وقال المتحدث، ينس لايركه، لصحافيين في جنيف «المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة 39%، مقارنة بـ2022 (71 حادثة)».

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