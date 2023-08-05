‏ وزير يمني: التهديدات البيئية لـ«صافر» آخذة في التراجع

المصدر: (عدن - محمد أحمد)

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع إتمام فرق الإنقاذ نقل نحو ثلاثة أرباع حمولة ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر»، أكد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، أن أخطار حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر آخذة في التضاؤل.

وقال مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خيم إشتاينر، إن فرق الإنقاذ تمكنت من نقل ما يقرب من 700 ألف برميل من النفط الخام من حمولة «صافر» إلى الناقلة البديلة.

فيما ذكر وزير المياه اليمني، أن الفرق الفنية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قطعت مرحلة مهمة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة المنسقة للتعامل مع التهديد البيئي الخطير.

وأكد الشرجبي أن الخطر الفوري للتسرب سيتم تفاديه عند اكتمال نقل النفط من «صافر»، والتخلص من النفط الخام، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإلغاء التهديد البيئي الخطير، والشروع في اتخاذ آلية تنفيذ آمنة بيئياً عبر إنشاء خزانات تصدير على اليابسة. وأشاد بدعم المانحين السخي لتمويل خطة الأمم المتحدة المنسقة للتعامل مع تهديد الناقلة للنظام البيئي المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن، والملاحة الدولية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز