ميقاتي: اقتتال «عين الحلوة» انتهاك صارخ لسيادة لبنان

المصدر: (بيروت - وكالات)

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه غير مسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية «سائبة»، فتلجأ إلى اقتتال دموي يروع اللبنانيين، مجدداً مطالبته القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال كونه انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية.

وأوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس، أن ميقاتي تابع الوضع في مخيم «عين الحلوة» عبر اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مشيرة إلى أنه أجرى اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، وسفير فلسطين، أشرف دبور، فيما تلقى ميقاتي اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية.

وطالب ميقاتي القيادات الفلسطينية بـ«وقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، خصوصاً أن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم الاقتتال الذي يدور على أرضهم، ودفعوا في السابق أثماناً غالية بسببه».

وأضاف «من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين».

وشدد على أن الجيش، كما سائر القوات الأمنية اللبنانية، سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال. أتى موقف ميقاتي بعد تجدد الاشتباكات في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، بين المجموعات المتشددة و«حركة فتح»، في ليلة وصفت بـ«الأعنف»، منذ بدء المواجهات مطلع الأسبوع الجاري بين الطرفين.

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