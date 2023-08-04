«داعش» يعترف بمقتل زعيمه أبو الحسين القرشي

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أكد متحدث باسم تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، في تسجيل غير مؤرخ على قناة للتنظيم على «تيليغرام» مقتل زعيم التنظيم أبو الحسين الحسيني القرشي.

وذكر المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أن مقتل زعيمه وقع خلال اشتباكات في إدلب شمال غربي سوريا. ولم يحدد متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً.

وأعلن المتحدث تعيين أبي حفص الهاشمي القرشي زعيماً جديداً للتنظيم المتطرف.

وأصبح التنظيم، الذي كان ذات يوم يحكم ملايين الأشخاص خلال سيطرته على ثلث أراضي العراق وسوريا، يعمل في الخفاء.

وشمال غربي سوريا أصبحت أهم ملاذ آمن لـ«داعش» في الشرق الأوسط، بعد هزيمته في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، ويتسلل عناصره عبر الحدود العراقية السورية التي يبلغ طولها 600 كيلومتر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في أبريل الماضي إن قوات من المخابرات التركية قتلت أبو الحسين الحسيني القرشي في سوريا.

وأفادت وسائل إعلام تركية في حينه أن القرشي قتل في منطقة عفرين الحدودية، الواقعة ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال سوريا، والمحاذية لمحافظة إدلب.

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