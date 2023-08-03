الأمم المتحدة: نقل نصف حمولة «صافر» في أسبوع

المصدر: عدن - محمد أحمد

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استكملت الأمم المتحدة نقل مليون ونصف المليون برميل من النفط الخام، تمثل نصف حمولة الناقلة اليمنية «صافر»، في ثلث الفترة الزمنية المقترحة لإتمام العملية التي حددت بثلاثة أسابيع، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي في «تويتر»: إن «أكثر من نصف النفط على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة «اليمن» في الأيام السبعة الماضية». ووجه غريسلي الشكر باسم الأمم المتحدة إلى المساهمين الماليين، والخبراء الفنيين من جميع أنحاء العالم، والشركاء اليمنيين، الذين أوصلوا العملية إلى هذه النقطة، وحالوا من دون كارثة تسرب النفط إلى البحر الأحمر.

إلى ذلك، أكد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خيم إشتاينر، أن المنظمة وشركاءها وصلوا إلى منتصف الطريق بنقل 1.15 مليون برميل من «صافر» إلى الناقلة البديلة، وقال: إن «فرق الإنقاذ تعمل بحذر، ولكن بلا هوادة، على إتمام الإنقاذ».

في سياق متصل، علق برنامج الغذاء العالمي كامل تدخلاته للوقاية من سوء التغذية في اليمن مع بداية أغسطس الجاري، بسبب النقص الحاد في التمويل، وقال: إن ذلك سوف يؤثر في 2.4 مليون شخص كان يتم استهدافهم أصلاً، وذكر أنه سوف يوقف المساعدات الغذائية المدرسية عن أكثر من 1.4 مليون طالب من أصل 3.2 ملايين يحصلون على الدعم سنوياً.

وأفاد البرنامج في تقرير حديث بأنه سوف يكون قادراً فقط على مساعدة ما يقرب من 1.8 مليون طالب من أصل 3.2 ملايين المخطط له بسبب نقص التمويل. كما انخفض دعم برنامج الأغذية العالمي لـ36 ألف شخص في إطار نشاطه المتعلق بالصمود وسُبل العيش في يونيو الماضي فعمل على إعادة تأهيل الطرق الريفية، وخطط حصاد المياه والمشروعات الزراعية في 11 مديرية عبر ست محافظات.

وحسب التقرير، فإنه ساعد ما يقدر بـ3.4 ملايين شخص عبر أنشطته في اليمن، ووزع على 2.9 مليون شخص، حصصاً غذائية عامة عينية و46 ألفاً حصلوا على نصف مليون دولار من التحويلات النقدية، إذ يوزع البرنامج المساعدة الغذائية في دورات تدوم نحو 45 يوماً، ويستهدف 13.1 مليون شخص في كل دورة.



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