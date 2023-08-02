تزايد حوادث اختفاء النساء في السودان

المصدر: أ ف ب

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سجلت حوادث اختفاء النساء تزايداً واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ففي نهاية مايو، غادرت السودانية أمل حسن منزلها في ضاحية غرب الخرطوم الكبرى أم درمان لزيارة والدتها في ضاحية بحري شمال العاصمة في رحلة تستغرق 30 دقيقة، ولكنها لم تعد منذ ذلك الحين إلى بيتها وزوجها وأطفالها الثلاثة.

وعلى غرار واقعة اختفاء حسن، نشرت أسرة الشابة السودانية سبأ بلولة مختار (17 عاما) صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور عليها، بعد أن فُقدت في حي أمبدة غرب أم درمان في 18 مايو ولم تعد إلى أسرتها حتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان حول السلطة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي صور للعديد من الشابات والنساء المفقودات مرفقة بأرقام هواتف عائلاتهن.

وفي هذا الصدد، أفادت مبادرة القرن الإفريقي لمساعدة النساء المعروفة باسم «صيحة»، بأن «العدد التقريبي للنساء اللواتي ما زلن مفقودات هو 31، وهو قابل للزيادة».

وأضافت المبادرة، التي تقوم بتوثيق أعداد المفقودين، في بيان: «نعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير، نظراً لتجنب التبليغ عن المفقودات خشية من الوصمة وما إلى ذلك».

وأسفرت الحرب الدائرة بين القائدين العسكريين حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل ونزوح نحو 3,5 ملايين شخص داخليا أو إلى خارج الحدود بعيداً عن مناطق القتال التي تتركز في العاصمة وإقليم دارفور غربي البلاد.

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