إصابة 6 إسرائيليين بإطلاق نار في مستوطنة بالضفة.. ومقتل المنفذ

المصدر: القدس - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينياً بعد أن أطلق النار في هجوم أصاب 6 إسرائيليين في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة، أمس.

وقالت الشرطة في بيان إن فلسطينياً مسلحاً فتح النار على مجموعة من الإسرائيليين في مستوطنة معاليه أدوميم. وأكدت الشرطة أن أحد عناصر قوات حرس الحدود قام بـ«تصفية» منفذ العملية.

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنها أُبلغت رسمياً من هيئة الشؤون المدنية بمقتل الشاب مهند محمد المزارعة (20 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية إن طواقمها نقلت في مروحية أربعة مصابين بجروح أحدهم حالته خطيرة.

وقال مستشفيان في القدس إنهما يعالجان ستة مصابين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وفي أبريل الماضي، شهدت مستوطنة «معاليه أدوميم» عملية دهس وطعن، لم تخلف أي قتلى.

وشهد العام الجاري منذ بدايته تصاعداً في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير إلى ما لا يقل عن 203 فلسطينيين، إضافة إلى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967. ويعيش في الضفة الغربية، باستثناء القدس، نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز