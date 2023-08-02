تصعيد حوثي يبدد سكون التهدئة

المصدر: عدن - محمد أحمد

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فيما تتواصل الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إبرام اتفاق شامل للسلام في اليمن، بدد تصعيد ميليشيا الحوثي سكون التهدئة التي دخلت شهرها السادس عشر؛ حيث هاجمت مواقع القوات الحكومية في جبهات شرق وغرب محافظة تعز، كما أجرت مناورة بحرية بواسطة الزوارق المفخخة.

قوات الجيش اليمني ذكرت أنها خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في حي التشريفات في الجبهة الشرقية لمدينة تعز وأحبطت محاولة تسلل أخرى في جبهة مقبنة في الريف الغربي للمحافظة، بالتزامن مع مصرع أحد عناصر الميليشيا وجرح آخر في انفجار عبوة ناسفة حاولا زراعتها في الجبهة الشمالية لعاصمة المحافظة.

وقبل ساعات من ذلك كانت قوات الجيش قد تصدت لمحاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في عدد من المواقع في جبهة الضباب، غرب المدينة. وتكبدت الميليشيا خلال ذلك خسائر فادحة في العتاد والأرواح وفق ما جاء في بلاغات عسكرية وزعها محور تعز القتالي.

الملاحة الدولية

وفي البحر واصلت ميليشيا الحوثي التصعيد في سواحل محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها، وقالت إنها أجرت تجارب على زوارق مفخخة جديدة وصواريخ أيضا، في خطوة استفزازية تهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الهامة من العالم حيث يمر فيها نحو 20 % من النفط العالمي، وذكرت مصادر حكومية أن الميليشيا استغلت التهدئة وتعمل على إعادة ترتيب صفوفها واستحداث المزيد من المواقع في المنطقة الساحلية ومجموعة الجزر المقابلة له وبالذات جزيرة كمران والجزر الصغيرة القريبة منها في حين تتمركز القوات الحكومية في جزيرتي زقر وحنيش القريبتين من الممر الملاحي الدولي قرب باب المندب.

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