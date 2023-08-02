أكثر من 4 ملايين تونسي تحت خط الفقر

المصدر: (تونس - وكالات)

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قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس أمس، إن نحو مليون عائلة تونسية تعد معوزة وتعاني من الفقر.

ووفق البيانات التي نشرتها الوزارة وأدلى بها الوزير مالك الزاهي، في جلسة اجتماع في البرلمان أول من أمس، فإن تونس توجد بها أكثر من 980 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل تضم حوالي 4 ملايين تونسي، من بين قرابة 12 مليون نسمة.

وأضاف الزاهي أن الوزارة وضعت خططاً وبرامج للقضاء على الفقر، غير أن هذا «ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة».

تعيش تونس التي يقطنها 12 مليون نسمة أزمة مالية وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية.

وقال الزاهي إن عدد الأميين في تونس بلغ حوالي مليونين، مع تسجيل مليون أمي خلال السنوات العشر الأخيرة وحدها. وأشار إلى أن نسبة البطالة فاقت العشرين بالمئة، و70 بالمئة منها من حاملي الشهادات الجامعية.

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