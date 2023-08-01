قتلى وجرحى من الجيش السوري في هجوم داعشي ببادية حماة

المصدر: د.ب.أ

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل خمسة من قوات الجيش السوري وإصابة أربعة، في هجوم لتنظيم داعش استهدف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة.

وقال المرصد في بيان صحفي اليوم، إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا قافلة عسكرية تضم صهاريج محملة بالنفط، على طريق الرقة - سلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة لاحتراق عدد من الصهاريج.

ووفق المرصد، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 367 قتيلاً منذ مطلع العام الجاري.

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