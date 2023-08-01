تراجع غير مسبوق للعنف في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

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انخفضت حوادث الصراع والوفيات المرتبطة به في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 98 و90 % على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث تقرير للأمم المتحدة عن محركات الأمن الغذائي في البلاد.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الوضع الأمني في اليمن تحسن بشكل ملحوظ منذ توقيع الهدنة في أبريل من العام الماضي، حيث انخفضت حوادث الصراع والوفيات المرتبطة به إلى أدنى مستوياته، ولم يتم الإبلاغ عن أي إجراءات تصعيدية كبيرة، وظلت مستويات العداء والعنف السياسي منخفضة.

وحسب التقرير تم تسجيل 3,3 آلاف حادثة نزاع أسفر عنها 2,3 ألف حالة وفاة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ23.7 ألف حادثة سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ونتج عنها 7 آلاف حالة وفاة، ورصدت حوادث العنف خلال العام الحالي في مناطق خط المواجهة المتعددة، وتحديداً في مناطق خطوط التماس في محافظات تعز والجوف وصعدة والحديدة ومأرب والضالع.

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن حركة النزوح الداخلي في البلاد تراجعت خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث تم رصد نزوح 48 أسرة تتكون من 288 فرداً خلال الفترة بين 23 و29 يوليو وبنسبة انخفاض قدرها 21 % عن الأسبوع السابق له الذي سجل نزوح 61 أسرة تتألف من 366 فرداً.

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