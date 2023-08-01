تجدد اشتباكات «عين الحلوة» رغم الاتفاق

المصدر: (دبي - البيان)

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تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، رغم اتفاق الهدنة الذي توصل إليه مسؤولون لبنانيون وممثلون عن الفصائل الفلسطينية في المخيم، أمس.

واتفقت الفعاليات والفصائل الفلسطينية في صيدا، أمس، على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم، بعد اشتباكات الأيام الماضية التي راح ضحيتها 11 قتيلاً.

وقال النائب اللبناني أسامة سعد إنه «تم الاتفاق خلال اجتماع صيدا على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين»، مضيفاً إنه «تم الاتفاق أيضاً على التحقيق في عملية الاغتيال وتسليم كل من له علاقة بالعملية».

وأكّد سعد على «ضرورة عودة الهدوء للتخفيف على أبناء المخيم بعد الاشتباكات والخسائر البشرية والمادية».

من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن حكومته «لا تقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية». ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ميقاتي، قوله في بيان بشأن أحداث عين الحلوة بجنوب لبنان، إن «هناك وقفاً جدياً لإطلاق النار بعين الحلوة، ولكن جهات خارج الاتفاق تخرقه».

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