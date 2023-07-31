قرب انتهاء المرحلة الأولى لإنقاذ «صافر»

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة أنه يقترب من استكمال المرحلة الأولى من عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر»، مع استكمال نقل النفط الخام من اثنين من الخزانات المركزية للناقلة.

وأكد أن المفاوضات مستمرة لحل القضايا القانونية المتعلقة بإعادة التدوير الآمن للناقلة وبيع نفطها.

وقال البرنامج في حسابه على تويتر إن «عملية إنقاذ الناقلة المتهالكة صافر تمضي على قدم وساق». وأضاف «عملية الضخ جارية وتم تفريغ خزانين مركزيين. وهذه هي نهاية المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ»، وذلك بعد مرور خمسة أيام على بدء عملية نقل النفط الخام.

وحسب بيان جديد وزعه مكتب الأمم المتحدة في اليمن فإن عملية الضخ مستمرة على مدار 24 ساعة، ويتوقع أن تستغرق ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وقال إن المنظمة البحرية الدولية تلعب دوراً داعماً رئيسياً في المبادرة المنسقة من قبل الأمم المتحدة والتي تهدف إلى منع تسرب النفط من الناقلة المتهالكة الراسية قبالة الساحل اليمني.

الخطوة التالية

وبمجرد انتهاء عملية النقل من سفينة إلى أخرى، ستكون الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب نقطة إرساء متصلة بخط الأنابيب يمكن بعد ذلك ربط اليمن بها بأمان. والهدف من ذلك هو استكمال هذا العمل بحلول سبتمبر قبل تدهور أحوال الطقس في المنطقة.

كما تقدم المنظمة الدعم الفني، حيث تعاقدت مع أخصائي إدارة الأزمات ليكون في الموقع طوال مدة العملية. وقالت إن العملية تنطوي على مخاطر، فقد كان هناك تخطيط طوارئ واسع النطاق. وكجزء من هذه العملية، ساعدت المنظمة البحرية الدولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ترتيب شراء وتشغيل معدات متخصصة للاستجابة للانسكاب النفطي للتخفيف من انسكاب النفط. بالإضافة إلى عملية الشراء، طلبت المنظمة البحرية الدولية وتسهل التبرع بالمعدات.

ووفق هذه البيانات ستكون الخطوة الحاسمة التالية في عملية الإنقاذ هي تركيب نقطة إرساء متصلة بخط الأنابيب يمكن بعد ذلك ربط الناقلة البديلة (اليمن) بتلك المنصة بأمان. وأكدت أن المفاوضات مستمرة لحل القضايا القانونية المتعلقة بإعادة التدوير الآمن للناقلة وبيع نفطها في المستقبل.

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