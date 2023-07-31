7 ملايين يمني بحاجة للدعم النفسي

المصدر: (عدن - البيان)

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ذكرت الأمم المتحدة أن 7 ملايين شخص في اليمن بحاجة الى الدعم النفسي؛ بسبب الضغوط والصدمات التي خلّفتها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ووفق صندوق الأمم المتحدة للسكان «فإن نحو 7 ملايين يمني بحاجة للدعم والمعالجة الخاصة بالصحة النفسية خلال هذا العام»، وهو ما يمثل نسبة 21,5% من السكان البالغ عددهم 32,6 مليون نسمة، استناداً لتقديرات أجريت في نهاية العام السابق.

وقال إن ما يزيد الأمر سوءاً، هو أن من بين هؤلاء السبعة الملايين، فقط 120 ألف شخص يستطيعون الوصول إلى هذه الخدمات الضرورية. وأكد الصندوق في تقريره أن هذا «عدد ضئيل لا يتناسب مطلقاً مع حجم الاحتياجات المتعاظمة والمتزايدة».

وطبقاً لما جاء في التقرير فإن اليمن «لا يزال بعيداً كل البعد عن المعيار العالمي للرعاية الصحية النفسية»، بحيث يتوفر لكل 100 ألف شخص 33.9 طبيباً نفسياً، في حين أن في اليمن يوجد طبيب نفسي واحد لكل 700 ألف شخص، الأمر الذي يؤكد مدى اتساع الفجوة القائمة في مدى توفر هذه الخدمات الضرورية.

صندوق الأمم المتحدة للسكان ذكر أنه وفي إطار اهتمامه بهذا الجانب، سيخصص جزءاً من التمويل الذي حصل عليه من الوكالة الأمريكية للتنمية - 23 مليون دولار - لتوفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي في 14 مستشفى وأربع عيادات متنقلة، إضافة إلى دعم 20 مساحة آمنة للنساء والفتيات لتقديم الرعاية النفسية الاجتماعية في مختلف مناطق اليمن.

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