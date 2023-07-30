السعودية تبرم 9 عقود لمشاريع تصريف سيول في مكة

المصدر: د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت السلطات السعودية، تسعة عقود لمشاريع جديدة مختصة بتصريف مياه الأمطار والسيول في مناطق عدة بمدينة مكة وبكلفة إجمالية تجاوزت 271 مليون ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، عن الناطق الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، مكة، أسامة زيتوني قوله، إن مشاريع السيول تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة ممثلة في وكالة مشاريع السيول، نظراً لما لها من أهمية كبيرة في تطوير شبكات السيول والعمل على دعم شبكة التصريف القائمة، حيث تهدف إلى تفادي مخاطر السيول والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطراً على السكان.

ولفت إلى أن الأمانة تسعى إلى إبرام العقود الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول وإنجازها وفق أحدث الطرق الفنية، مع متابعة الدقة في التنفيذ لهذه المشاريع الهامة خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأودية والشعاب والتي أثبتت الدراسات أهميتها.

وأشارت الوكالة إلى أن مكة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تتجاوز أطوالها (560) كلم تحت الأرض، وتقوم الأمانة بمتابعتها بشكل دائم من قبل فرق من المختصين لـلتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع القنوات، والعبّارات، والخطوط الأنبوبية، والمسارات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز