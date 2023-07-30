«المشتركة»: تأمين الملاحة جنوبي البحر الأحمر

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أفادت القوات المشتركة بالساحل الغربي في اليمن بأنها قامت بتعزيز القوات، التي تتولى تأمين طرق الملاحة الدولية، والشريط الساحلي جنوبي البحر الأحمر ضد أي تهديدات لميليشيا الحوثي.

وذكر مصدر مسؤول في القوات المشتركة بالساحل الغربي أن التحركات العسكرية الأخيرة تأتي وفق خطة عسكرية صادرة عن قيادة القوات المشتركة، ضمن نطاق المسرح العملياتي لمحافظتي الحديدة وتعز، تهدف بالأساس إلى تعزيز الأمن وتأمين طرق الملاحة الدولية، والشريط الساحلي ضد أي تهديدات محتملة لأنشطة الميليشيا الحوثية، فضلاً عن حماية المكتسبات، التي ضحى من أجلها منتسبو القوات المشتركة في عدن، بقيادة التحالف العربي.

ونفى المصدر صحة ما يتم تداوله من أنباء عن تحركات لأي قوات عسكرية خارج المسرح العملياتي للقوات المشتركة بالساحل الغربي. ودحض الشائعات، التي تحدثت عن تحركات عسكرية للقوات المشتركة باتجاه منطقة رأس العارة «محافظة لحج»، وقال: «إنها محاولة لتزييف الواقع، عبر تداول أخبار لا أساس لها، بهدف إثارة الفتن، وخدمة العدو، وحرف بوصلة الوعي المجتمعي المشترك لدى أبناء الوطن عن المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي».

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