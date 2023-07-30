القاهرة تستضيف لقاءات استعادة الوحدة الفلسطينية

المصدر: (رام الله/القاهرة - وكالات)

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باشر وفد حركة «فتح» سلسلة لقاءات التحضير لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي تستضيفه مصر، اليوم الأحد، وفق وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية، مشيرة إلى أن وفد الحركة بحث في لقاءين منفصلين مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التحضيرات لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، و«التأكيد على ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني».

كما جرى التأكيد خلال اللقاءات على تمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي، والوحيد للشعب الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا لاجتماع الأمناء العامين للفصائل في الثالث من الشهر الجاري على خلفية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية خلفت مقتل 12 فلسطينياً، وعشرات الجرحى.

ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر، منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ. وأعلن السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن عباس سيلتقي خلال زيارته القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، و«الجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة، التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام».

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