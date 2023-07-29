الأسوأ لم يأت بعد.. الحكومة المصرية تكشف سيناريو انقطاع الكهرباء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعاني المصريون خلال الفترة الأخيرة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وسط موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد، وفي الوقت الذي يمني فيه المصريون أنفسهم بالسيطرة على أسباب انقطاع الكهرباء، أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن أسوأ سيناريو للأزمة الحالية لانقطاع الكهرباء سيكون في أغسطس المقبل وقد يمتد لمنتصف سبتمبر المقبل، موضحًا أنه كلما تحسنت درجات الحرارة سوف يخفف الضغط على الاستهلاك من المازوت، مضيفا أن الأزمة الحالية متوقفة على انخفاض درجات الحرارة.

وقال نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن العام الماضي كان الوضع مختلفا في ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك الطبيعي، موضحا أنه خلال الأزمة الحالية في ارتفاع درجات الحرارة نستهلك من 34 إلى 35 ألف ميغاوات يوميا من الكهرباء، وفقا للمصري اليوم.

وتابع: الدولة توقفت عن استيراد المازوت من مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعاره عالميا، بجانب وجود أزمة في الدولار، لذا اتجهت الحكومة للاعتماد على الانتاج المحلي من المازوت، وتوجيه الدولار لشراء احتياجات المواطن الأساسية.

وأوضح نادر سعد، أن مصر تستورد مازوت بقيمة 300 مليون دولار من الخارج، للخروج من شهر أغسطس بأقل قدر من تخفيف الأحمال في التيار الكهربائي، كما أن المازوت المستورد من الخارج سيصل قريبا ويكفي استهلاكنا المحلي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز