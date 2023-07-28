حميدتي يطالب بتغيير قيادة الجيش السوداني لإنهاء القتال

المصدر: أ ف ب

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طالب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الجمعة بتنحي خصومه في هيئة قيادة الجيش السوداني من أجل اتاحة الفرصة لإنهاء القتال المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وتوجه دقلو في فيديو من خمس دقائق نُشر على تويتر ويُعتقد أنه الأول له منذ اندلاع المعارك مع الجيش في 15 ابريل، إلى الجنود السودانيين بالقول إنه يمكن تحقيق السلام "خلال 72 ساعة" في حال قاموا بتسليم قائدهم الجنرال عبد الفتاح البرهان ومساعديه.

وشدد دقلو الذي ظهر في المقطع المصور بزيه العسكري وسط مقاتلين من الدعم السريع يرددون الهتافات، على أنه من دعاة السلام وليس الحرب، مقدما اعتذاره من الشعب السوداني "عن المأساة التي خلفتها هذه الحرب التي فرضت علينا".

لكن القتال لم يهدأ الجمعة، إذ أفاد سكان عن حصول غارات جوية جديدة. كما ذكر شهود عيان أن انفجارات وقعت داخل مجمع اليرموك للصناعات العسكرية.

وأسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفق للحل، عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، علما بأن مصادر طبية تؤكد أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

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