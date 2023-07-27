3 شاحنات مساعدات تدخل سوريا عبر معبر باب السلام

المصدر: وام

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أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية، دخول ثلاث شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، سوريا عبر معبر باب السلام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هذه الشاحنات التي اتجهت إلى مناطق شمال غرب سوريا، تحمل إمدادات إنسانية مقدمة من اليونيسف، بما في ذلك إمدادات تغذية وصرف صحي.

ونوه إلى أن موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قاموا بمهمة مراقبة هذه العملية، وأيضا بزيارة تفقدية إلى المشاريع الداعمة لخدمات المأوى والتعليم، الممولة من الصندوق الإنساني عبر الحدود السورية في مدينة الباب، والتي تبعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرق حلب.

وأكد دوجاريك، أن جهود الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا تتواصل، قبل انتهاء صلاحية تصريح المساعدة عبر الحدود.

وكانت وكالات الأمم المتحدة قد خزنت مسبقًا إمدادات المساعدات الإنسانية، والتي يتم حاليا إرسالها وتوزيعها على المحتاجين إليها من الشعب السوري.

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