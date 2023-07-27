العراق يؤكد حرصه على سلامة بعثة الدنمارك   

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، حرص بلاده على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ومنها بعثة الدنمارك، مجدداً إدانة واستنكار حكومة وشعب العراق حادثة حرق وتدنيس القرآن والعلم العراقي في الدنمارك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي من نظيره الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، وقال حسين إن «حرية التعبير يجب ألا تمس الحريات الأخرى، وإن مثل هذه الأعمال تتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه»، داعياً «الحكومة الدنماركية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن».

وطالب الوزير الحكومة الدنماركية بـ«التصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تحرض على العنف، وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف، ولا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات».

وجدد «حرص الحكومة والشعب على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية المقيمة في بغداد، ومنها بعثة الدنمارك، مع احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية، بما لا يشكل إساءة للأديان أو حرية المعتقد».

وأعرب راسموسن عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل وأن «الدنمارك ترفض بشدة الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني في الواقعة». وأكد التزام الحكومة الدنماركية «حماية السفارة العراقية في كوبنهاغن». إلى ذلك، رحب العراق، أمس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية، والذي تم التصويت عليه بالإجماع أول من أمس.

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